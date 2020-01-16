Политика Премьер Гончарук назвал реальную причину скандала с аудиозаписями

2020-01-16 10:41 111

Глава украинского Кабмина Алексей Гончарук записал обращение, в котором заявил, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания. По его словам, именно с этим связан свежий скандал с якобы аудиозаписями.

"С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украина не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", – сказал в обращении премьер-министр , комментруя публикацию аудиозаписей якобы "совещания в Кабмине".

Он также напомнил, что главная цель работы нынешней команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозов" и "договорняков". Гончарук выразил уверенность в в итоговой победе.

"Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 25 млрд. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике", – уверен премьер.