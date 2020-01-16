Украина В Кабмине заявили, что пересчитали украинцев и без переписи населения

2020-01-16 18:30 126

 

Кабинет министров Украины уже пересчитал население и на следующей неделе обнародует полученные данные. Такое заявление сделал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет во времяа брифинга.

По словам политика, правительство использовало несколько методик, и все они дали одинаковый результат. Поэтому от традиционной переписи в Кабмине решили отказаться. При этом погрешность у применяемых методов оказалась ниже.

Также Дубилет отметил, что на следующей неделе они проведут брифинг, на котором огласят результаты.

Кроме того политик сообщил, что в настоящее время в правительстве продолжаются дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", - подчеркнул Дубилет.

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