Украина В Кабмине заявили, что пересчитали украинцев и без переписи населения

2020-01-16 18:30 126

Кабинет министров Украины уже пересчитал население и на следующей неделе обнародует полученные данные. Такое заявление сделал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет во времяа брифинга.

По словам политика, правительство использовало несколько методик, и все они дали одинаковый результат. Поэтому от традиционной переписи в Кабмине решили отказаться. При этом погрешность у применяемых методов оказалась ниже.

Также Дубилет отметил, что на следующей неделе они проведут брифинг, на котором огласят результаты.

Кроме того политик сообщил, что в настоящее время в правительстве продолжаются дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", - подчеркнул Дубилет.