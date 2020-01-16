Украинки получат новые пособия на детей: чего ожидать в 2020 году

Стало известно, на какие пособия могут рассчитывать украинки в 2020 году
Об этом пишет Знай.
Как известно, в госбюджете на 2020 год предусмотрено повышение соцвыплат для детей. Показатели будут увеличиваться в течение года.
Согласно законодательству, право на получение денежной выплаты по беременности и родам в 2020 году имеет каждая беременная женщина, в том числе и несовершеннолетняя.
Что касается отпуска из-за беременности, то он составляет 126 дней: из них 70 календарных дней до родов и 56 после.
Таким образом, украинки могут рассчитывать на пособия по беременности и родам в 2020 году в таком объеме:
Что касается размера выплат по временной нетрудоспособности, то он зависит, в первую очередь, от общего количества страхового стажа:
В законодательстве также прописано, что право на декретные выплаты предусмотрены и безработным украинкам.
Но новым законом "О выводах и предложениях к Закону Украины о Государственном бюджете на 2020 год" предусмотрено повышение размера детского пособия в текущем году:
Стоит отметить, что мы также рассказывали об ужесточении алиментов в Украине. Согласно данным, с 1 января 2020 года размер прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет составляет 1779 гривен.
Также не стоит забывать, что украинцам, которые не платят более 4 месяцев алименты, грозят суровые санкции. Им могут запретить выезжать за пределы Украины, управлять автомобилем, пользоваться оружием и занимать руководящие должности.