Украина Украинки получат новые пособия на детей: чего ожидать в 2020 году

2020-01-16 20:00 240

 

Стало известно, на какие пособия могут рассчитывать украинки в 2020 году

Об этом пишет Знай.

Как известно, в госбюджете на 2020 год предусмотрено повышение соцвыплат для детей. Показатели будут увеличиваться в течение года.

Согласно законодательству, право на получение денежной выплаты по беременности и родам в 2020 году имеет каждая беременная женщина, в том числе и несовершеннолетняя.

Что касается отпуска из-за беременности, то он составляет 126 дней: из них 70 календарных дней до родов и 56 после.

Таким образом, украинки могут рассчитывать на пособия по беременности и родам в 2020 году в таком объеме:

  • за 126 дней отпуска: с 1 января — 2207 грн., с 1 июля — 2307 грн., с 1 декабря — 2383 грн;
  • за 140 дней отпуска : с 1 января — 2452 грн., с 1 июля — 2563 грн., с 1 декабря — 2648 грн;
  • за 180 дней отпуска: с 1 января — 3153 грн., с 1 июля — 3295 грн., с 1 декабря — 3405 грн.

Что касается размера выплат по временной нетрудоспособности, то он зависит, в первую очередь, от общего количества страхового стажа:

  • 50% средней зарплаты – при страховом стаже до 3 лет;
  • 60% средней зарплаты – при страховом стаже 3-5 лет;
  • 70% средней зарплаты – при страховом стаже 5-8 лет;
  • 100% средней зарплаты получат те, у кого страховой стаж более 8 лет.

В законодательстве также прописано, что право на декретные выплаты предусмотрены и безработным украинкам. 

Но новым законом "О выводах и предложениях к Закону Украины о Государственном бюджете на 2020 год" предусмотрено повышение размера  детского пособия в текущем году:

  • при первом ребенке — 100 000 гривен (сразу выплачивается 25 000 грн., затем по 2083 грн. ежемесячно);
  • при рождении второго — 200 000 гривен (сразу выплачивается 50 000 грн., затем по 4166 грн. ежемесячно);
  • при рождении третьего — 400 000 гривен (сразу выплачивается 100 000 грн., затем по 8333 грн. ежемесячно).

Стоит отметить, что мы также рассказывали об ужесточении алиментов в Украине. Согласно данным, с 1 января 2020 года размер прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет составляет 1779 гривен.

 Что касается детей от 6 до 18 лет, то для них предусмотрено пособие в размере 2218 гривен. На фоне повышения размера прожиточного минимума существенно выросли и алименты. В Минюсте подчеркнули, что минимальный гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет составит почти 890 гривен, а от 6 до 18 лет - 1109 гривен.

 Также не стоит забывать, что украинцам, которые не платят более 4 месяцев алименты, грозят суровые санкции. Им могут запретить выезжать за пределы Украины, управлять автомобилем, пользоваться оружием и занимать руководящие должности.

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