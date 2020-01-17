Курьезы фото Известная модель вышла на улицу Лондона в самодельном топе из фольги

2020-01-17 21:36 63

Известная модель Джессика Мэтьюз вышла на улицы Лондона в топе из фольги, который сделала сама. При этом девушка поделилась своими впечатлениями и ощущениями.

На модный перформанс Мэтьюз вдохновил наряд актрисы Зендая - цена топа которой составила 11,5 тысяч фунтов стерлингов. Джессика Мэтьюз решила удешевить наряд до 20 фунтов.

Она купила фольгу, краску и ленту заплатив. Модель сама сконструировала себе топ, покрасила, надела и отправилась на улицу.

Первым же неприятным открытием для Джессики стало то, что ее самодельный топ начал спадать. Кроме того, звездный топ был явно не по погоде, чтобы согреться, Мэтьюз пришлось забежать в кафе

Фольга определенно не подходит для ветреного дня. Туристы пялились на меня", - рассказала она.