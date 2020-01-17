Киевлян начнут штрафовать в метро: кого и за что будут наказывать

За нарушение правил столичного столичного метро начнут штрафовать
"Пока что в Админкодексе не предусмотрено наказание за нарушение правил метрополитена. Нужно вводить штрафы, как это делают в Европе", – считает советник начальника КП Наталка Макогон.
Новые правила метрополитена, которые приняли в Киевсовете еще в ноябре-2019, не действуют из-за отсутствия возможности наказания нарушителей.
Среди нарушителей больше всего в метро музыкантов и певцов, а также нищих, которых невозможно наказать сейчас из-за отсутствия законодательных норм.
Кроме того, недавно мы писали, что в Киеве откладывается на год запуск новых станций метро Сырецко-Печерской линии в сторону Виноградаря.
Об этом сообщил глава наблюдательного совета «Киевметрострой» Олег Токарев.
«Сорваны сроки на год. На год переносится запуск», — сказал чиновник.
Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин тоже считает, что строительство не будет закончено в установленные сроки.
Он сообщает, что сейчас отставание от планов на 7-8 месяцев.