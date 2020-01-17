Украина Киевлян начнут штрафовать в метро: кого и за что будут наказывать

2020-01-18 11:30 285

 

За нарушение правил столичного столичного метро начнут штрафовать

 Киевский метрополитен выступает с инициативой о привлечении виновных к ответственности.

"Пока что в Админкодексе не предусмотрено наказание за нарушение правил метрополитена. Нужно вводить штрафы, как это делают в Европе", – считает советник начальника КП Наталка Макогон.

Новые правила метрополитена, которые приняли в Киевсовете еще в ноябре-2019, не действуют из-за отсутствия возможности наказания нарушителей.

Среди нарушителей больше всего в метро музыкантов и певцов, а также нищих, которых невозможно наказать сейчас из-за отсутствия законодательных норм.

 Кроме того, недавно мы писали, что в Киеве откладывается на год запуск новых станций метро Сырецко-Печерской линии в сторону Виноградаря.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета «Киевметрострой» Олег Токарев.

«Сорваны сроки на год. На год переносится запуск», — сказал чиновник.

Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин тоже считает, что строительство не будет закончено в установленные сроки.

Он сообщает, что сейчас отставание от планов на 7-8 месяцев.

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