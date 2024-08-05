ВОЙНА В Украине Юрист рассказал, когда ТЦК начнут штрафовать украинцев за необновление данных

2024-08-05 16:48

Украинцам рассказали, кто и когда может получить первые штрафы от ТЦК.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.

Так, за необновление военно-учетных данных жителям страны грозят штрафы. По словам Симутина, первые штрафы от 17 тыс. гривен до 25 тыс. 500 гривен, вероятно, ожидаются через месяц, после 20 августа или в начале сентября.

"В конце августа, где-то после 20 числа. Если кому-то уже отправили повестки после 16 июля, то в конце августа можно ожидать первые постановления (нарушающим действующее мобилизационное законодательство – Ред)", - сказал он.

Адвокат также отметил, что в августе вероятнее всего повестки на военно-врачебную комиссию получат те военнообязанные, которые обновили свои данные, но не имеют ни отсрочки, ни бронирования. Он обратил внимание на то, что из более чем 4,6 миллионов обновивших данные, примерно половина может иметь основания для отсрочки, такие как инвалидность или наличие трех детей. Некоторые имеют бронирование.

"Получат повестки не все. Данные обновили более 4 миллионов 600 тысяч военнообязанных. Половина может иметь отсрочки, инвалидность, троих детей. У определенного количества есть бронирование. Остается около 1,5 миллиона, которые якобы не имеют никаких оснований. Не исключено, что тем, кто не имеет отсрочки и бронирования – им придут повестки", – объяснил адвокат.

Кроме того, он отметил, что если гражданин не обновил данные, а в реестре "Оберег" нет данных на военнообязанного, то работники ТЦК будут поднимать бумажное дело и вручную выписывать повестку.

"Но такого человека могут обнаружить и на блокпосте", - уточнил Симутин.

Ранее сообщалось, что некоторых мужчин с инвалидностью отправят на ВЛК в августе.