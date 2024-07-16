ВОЙНА В Украине Украинцев за границей, которые не обновили данные до 16 июля, также будут штрафовать, - Минобороны

2024-07-16 22:15

На тех военнообязанных граждан Украины за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные до 16 июля, также будут накладывать административные штрафы.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале "Є питання".

В то же время она отметила, что реализовать это будет труднее.

"Потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен оплатить штраф", - пояснила представительница Минобороны.

По словам Черногоренко, украинцы за рубежом "сохраняют связь с государством", поэтому должны выполнять свои конституционные обязанности.

"Здесь не может быть какого-то выделения. Все так же - административная ответственность. Просто государству будет немножко сложнее реализовать это. Учитывая то, что люди вынуждены были покинуть свое государство", - резюмировала она.