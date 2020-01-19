Украина Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе: есть погибший, много раненых

2020-01-19 08:55 258

 

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе подло атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ), один украинский боец погиб, 10 ранены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

По данным штаба, 18 января вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

С начала воскресенья, 19 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

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