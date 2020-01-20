Украина В Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями на коммуналку

2020-01-20 20:00 159

 

В Министерстве социальной политики объяснили разницу между льготами и субсидиями для оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Система социальной поддержки при оплате коммунальных услуг правильно делится на льготы и субсидии. Монетизация субсидий у нас началась еще в начале 2019-го и, в принципе, была проработана в течение 2019 года. Льготы - это система поддержки, которая базируется на определенных категориях. То есть, это дети войны, участники войны, участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, чернобыльцы и так далее. То есть, все, что связано с приобретением статуса. Субсидии - это помощь, которая базируется на имущественном и материальном состоянии", - рассказал Музыченко.

Он отметил, что домохозяйство, имеющее низкий доход - выплачивает необходимую сумму, а остальное за него платит государство.

"Собственно, с начала этого отопительного периода, с октября, мы приступили уже ко второму этапу монетизации целом всей системы - монетизации льгот", - сказал Музыченко.

Замминистра соцполитики также указал на то, что гражданин имеет право выбирать, хочет он получать льготу или субсидию. Если человек подал заявление на получение субсидии, имея льготу, и по определенным критериям не смог ее получить - ему вернут льготу.

"Если мы говорим, допустим, о льготе "дети войны", то это 25% скидки. То есть, 75% счета оплачивает человек. Если он обратится за субсидией - со средней пенсией на уровне 2,5-3 тысячи гривен, то она будет платить всего процентов 20-15, 10-12 от своего дохода", - добавил Музыченко.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий одной категории граждан

2020-01-14 20:30 3630

Подарок под елочку: в Минсоцполитики сообщили о субсидиях по-новому

2020-01-01 17:30 939

В Минсоцполитики заверили, что не борются с легальным секонд-хендом

2019-12-30 19:00 552

Минсоцполитики: для украинцев внедрят систему "E-Social"

2019-12-29 12:30 849

Еще новости в разделе "Украина"

Украина сожгла четыре млрд кубометров запасов газа

2020-01-20 20:30 186

В Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями на коммуналку

2020-01-20 20:00 159

В Украине продолжается осень: появился тревожный прогноз по последствиям "аномалии"

2020-01-20 19:30 186

В Украине владельцам авто разрешили онлайн назначать пользователя машины

2020-01-20 19:00 180
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украина сожгла четыре млрд кубометров запасов газа 2020-01-20 20:30 186
В Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями на коммуналку 2020-01-20 20:00 159
В Украине продолжается осень: появился тревожный прогноз по последствиям "аномалии" 2020-01-20 19:30 186
В Украине владельцам авто разрешили онлайн назначать пользователя машины 2020-01-20 19:00 180

Лента

21:00 Украинец стал самым дорогим игроком чемпионата Испании на своей позиции: рейтинг
20:30 Украина сожгла четыре млрд кубометров запасов газа
20:00 В Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями на коммуналку
19:30 В Украине продолжается осень: появился тревожный прогноз по последствиям "аномалии"
19:00 В Украине владельцам авто разрешили онлайн назначать пользователя машины
18:30 Коммуналка по новым ценам: сколько заплатят украинцы
18:00 В СНБО не исключают силовое освобождение Донбасса: названы условия
17:30 Зеленский назвал условие своей отставки
видео 17:00 После пожаров и бурь. На Австралию обрушился мощный град
16:30 Гончарук заявил о снижении на треть платежек за тепло и горячую воду