Украина В здании ЦИК покончил с собой 25-летний сотрудник УГО: официальное заявление

2020-01-20 21:20 240

 

Начальник УГО подтвердил, что военнослужащий и сотрудник Госохраны застрелился в здании Центризбиркома.

В здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны, пишет в понедельникэ, 20 января, УНИАН со ссылой на начальника УГО Сергея Рудя.

Он подтвердил в комментарии журналистам информацию, что в здании ЦИК застрелился военнослужащий, который был сотрудником УГО.

"Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже", - сказал он.

На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Рудь сказал: "Есть 200-й, да".

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