В здании ЦИК покончил с собой 25-летний сотрудник УГО: официальное заявление

Начальник УГО подтвердил, что военнослужащий и сотрудник Госохраны застрелился в здании Центризбиркома.
В здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны, пишет в понедельникэ, 20 января, УНИАН со ссылой на начальника УГО Сергея Рудя.
Он подтвердил в комментарии журналистам информацию, что в здании ЦИК застрелился военнослужащий, который был сотрудником УГО.
"Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже", - сказал он.
На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Рудь сказал: "Есть 200-й, да".