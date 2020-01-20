Украина В здании ЦИК покончил с собой 25-летний сотрудник УГО: официальное заявление

2020-01-20 21:20 240

Начальник УГО подтвердил, что военнослужащий и сотрудник Госохраны застрелился в здании Центризбиркома.



В здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны, пишет в понедельникэ, 20 января, УНИАН со ссылой на начальника УГО Сергея Рудя.



Он подтвердил в комментарии журналистам информацию, что в здании ЦИК застрелился военнослужащий, который был сотрудником УГО.



"Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже", - сказал он.



На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Рудь сказал: "Есть 200-й, да".