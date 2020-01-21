Курьезы В армии Саудовской Аравии создан первый в истории женский отряд

2020-01-21 15:14 105

В Вооруженных силах Саудовской Аравии появилось первое полностью женское воинское подразделение.

Как сообщает Arab News, вступать в ряды ВС саудовским женщинам разрешили в октябре 2019 года. Женщины могут служить в качестве младших капралов, капралов, сержантов и штабных сержантов сухопутных войск, ВВС, ВМС, сил ПВО, медицинской службы и ракетных войск стратегического назначения.

Напомним, в прошлом году в Саудовской Аравии расширили права женщин. Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка.
Годом ранее женщины в Саудовской Аравии получили право самостоятельно водить автомобиль.

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В армии Саудовской Аравии создан первый в истории женский отряд 2020-01-21 15:14 105
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фото В пустыне Саудовской Аравии выпал снег и температура упала ниже нуля 2020-01-14 12:44 2328
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