Курьезы В армии Саудовской Аравии создан первый в истории женский отряд

2020-01-21 15:14 105

В Вооруженных силах Саудовской Аравии появилось первое полностью женское воинское подразделение.

Как сообщает Arab News, вступать в ряды ВС саудовским женщинам разрешили в октябре 2019 года. Женщины могут служить в качестве младших капралов, капралов, сержантов и штабных сержантов сухопутных войск, ВВС, ВМС, сил ПВО, медицинской службы и ракетных войск стратегического назначения.

Напомним, в прошлом году в Саудовской Аравии расширили права женщин. Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка.

Годом ранее женщины в Саудовской Аравии получили право самостоятельно водить автомобиль.