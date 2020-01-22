Украина Фальшивые 200 гривен наводнили Украину: как распознать поддельную купюру

2020-01-22 21:00 3963

В Украине появился новый вид фальшивых денег, говорится во внутреннем письме Нацбанка №50-0006/2697.

Речь идет о 200 гривнах 2007 года выпуска. Мошенники смогли изготовить их на качественной специально защищенной бумаге.

"Такие подделки выявляются банками среди инкассированной наличности, поступающей от предприятий торговли. Поддельные банкноты представляют потенциальную опасность, прежде всего, для населения и кассиров предприятий торговли", — говорится в документе.

При этом фальшивомонетчики повторили ряд защитных элементов, присутствующих в подлинных 200-ках.

Чтобы отличить подделку от настоящей купюры вам стоить обратить внимание на признаки, которые фальшивомонетчикам повторить не удалось.

Все изображения выполнены цветной струйной печатью, при этом цвета лишь приближены к цветам настоящих банкнот, а имитация тиснения рельефность элементов не совпадает с напечатанным изображениями.

УФ-защита также имитирована, но цвета флуоресцирующих изображений лишь приближены к оригиналу, при этом флуоресценция не совпадает с напечатанными изображениями.

Особое внимание стоить уделить эффекту изменению цвета оптически переменного изображения цифрового номинала "200" - на лицевой стороне купюры он не имитирован.

Также мы сообщали, что украинцы столкнулись с первыми проблемами из-за новой банкноты номиналом в тысячу гривен. Новая купюра была введена в денежный оборот Нацбанком 25 октября этого года. Некоторые украинцы уже успели получить зарплату новыми деньгами и с удивлением обнаружили, что их принимают не во всех банках. .