Украина Кабмин собирается раскрыть данные об официальных доходах украинцев: что происходит

2020-01-23 18:00 651

 

В четверг, 23 января, стало известно о планах украинского правительства обнародовать информацию об официальных доходах украинцев.

Об этом сообщил на брифинге министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы дадим информацию по доходам, по официальным доходам, интересной будет информация", - пообещал Дубилет.

Также он сообщил, что в течение одного-двух лет будет создан Единый реестр украинцев.

Ранее в Кабмине обнародовали данные о численности населения в Украине по состоянию на декабрь 2019 года. Согласно новой методике подсчета населения, количество жителей Украины уменьшилось на 11 миллионов человек. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины сейчас составляет 37 млн 289 тысяч человек. Об этом передает корреспондент Delo.ua с места события.

По словам Дубилета, озвученная цифра не совсем точная. "К сожалению, эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях. Это и количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019 года", — пояснил министр.

Распределение по полу согласно данным подсчета: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин. Нет ни одного региона страны, где количество мужчин превышает количество женщин. Кабинет министров Украины также опубликовал информацию о возрастной структуре населения Украины. 

Дети (до 14 лет): 15, 4% — 5 млн 756 тысяч человек.

Люди раннего трудоспособного возраста (от 14 до 24 лет): 9,6% — 3 млн 584 тысячи человек. 

Население основного трудоспособного возраста (от 24 до 54 лет):  44, 1% — 16 млн 458 тысяч человек.

Люди зрелого трудоспособного возраста (55-64 лет): 14,1% — 5 млн 243 тысячи человек. 

Пожилые люди :  16, 8% — 6 млн 248 тысяч человек. 

В дальнейших планах Кабмина уже к февралю 2020 года получить данные о фактическом населении на уровне областей и районов, а уже в марте от регионов будет получена информация о возрастной структуре населения. А уже в августе 2020 года вся полученная информация будет сверена с национальными базами данных. 

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