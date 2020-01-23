Не прошло и года после ввода новых монет, как от президента потребовали отменить все существующие металлические деньги. Недавно такая петиция была зарегистрирована на сайте главы государства. Ее автор, Андрей Винниченко, свое требование аргументирует тем, что монеты дорогие в изготовлении, непрактичные, занимают много места и в большом количестве много весят.

"А еще они всех раздражают. Кроме нумизматов", – утверждает автор петиции.

"Особое внимание хочу обратить на монеты ценностью в гривню и больше. Я не знаю ни одного человека, который был бы доволен введением этих монет в денежный оборот. Даже в маршрутных такси часто ругань из-за того, что кто-то не хочет получить сдачу монетами, а водитель отвечает, что ему они тоже не нужны", – добавляет Андрей Винниченко.

За 10 дней петиция набрала пока всего 50 голосов из необходимых 25 тысяч.

Как мы выяснили, на сайте президента за 5 последних лет украинцы зарегистрировали 29 петиций, касающихся монет. В одних просят отменить все монеты, в других, наоборот, требуют заменить ими бумажные купюры, потому как последние недолговечны. Среди этих требований также есть две петиции, авторы которых просят вернуть в обращение монеты номиналом 5 копеек.

Автор одной из петиций мотивирует это тем, что в магазинах появилось "обворовывание в законе".

"Украинцев вынуждают платить больше, мотивируя тем, что 5 копеек для сдачи нет, а 10 давать не хотят. НБУ должен вернуть 5 копеек в оборот", – пишет автор петиции Виталий Гончаренко.

Как оказалось, ввод в обращение новых монет и купюр – это головная боль для многих незрячих и слабовидящих украинцев. Мы пообщались с несколькими из них, чтобы узнать их мнение. Большинство людей с проблемами зрения просят власти перед вводом новых монет и купюр учитывать их мнение. А еще лучше – проводить опросы перед чеканкой новых монет и печатанием новых банкнот.

Незрячие и слабовидящие люди говорят, что сталкиваются с разными случаями, когда приходится иметь дело с монетами.

"У нас есть девиз: не делайте для нас без нас. И это касается не только монет. Нас никто ни о чем не спрашивает. Например, ставят валидаторы. Кому в транспорте давать карточку для валидации? Хотела бы сказать так: подумайте, что в Украине есть армия незрячих людей, о которых тоже нужно подумать", – говорит заместитель директора Белоцерковского учебно-производственного предприятия Украинского общества слепых Любовь Красноштан.

Ее коллеги также озвучили нам свои мнения.

Светлана Данилюк:

"Например, я совсем ничего не вижу, у мужа есть остаток зрения. Вопрос с монетами мы решаем так: сначала откладываем их в сторону. Когда что-то покупаем, то предлагаем продавцу выбрать монеты нужного номинала. Я могу отличить монеты по их размеру. Дело в том, что они немного разные по размеру. Хотелось бы, чтобы диаметры отличались существенно".

Сергей Грачев:

"А у меня сложностей с распознаванием монет не возникает. Они разные по диаметру, у них разные "бордюрчики". Если власти планируют вводить еще монеты других номиналов, то монету номиналом в 50 копеек нужно вывести из оборота. Так было бы проще. При этом скажу так: нам, незрячим, монеты различать легче, чем купюры. Но купюры номиналом 1,2 и 5 гривен одинаковые. А монеты – разные. Также важно, чтобы на купюрах были тактильные метки, благодаря которым можно было бы отличать номиналы".

Антонина Гопаца:

"Я могу сказать, что продавцы не всегда поступают честно. Говорят, что из твоих рук берут монету номиналом в одну гривню, а на самом деле берут две. Свои монеты я стараюсь как можно быстрее сбыть, потому что ними неудобно расплачиваться. Такое же я слышу и от пожилых людей. Плохо, что перед выпуском монет власти не спросили мнение незрячих людей".