Украина С 1 февраля из-за долгов ТКЭ без тепла могут остаться жители 30 городов — "Нафтогаз"

2020-01-25 13:30 321

 

В "Нафтогазе" заявили о возможном срыве отопительного сезона в 30 городах Украины из-за долгов за газ 37 производителей тепла.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Задолженность за газ имеют 37 производителей тепла в 30 городах Украины, в частности в Днепре, Киеве, Кривом Роге, Николаеве, Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне и Смеле.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период.

Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 23 января 2020 года тепловикам-должникам для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 454,4 млн гривен.

Согласно условиям заключенных договоров поставки природного газа, окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен быть осуществлен до 25 января.

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