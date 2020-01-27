Украина Китайский коронавирус: В Украине СНБО создал антивирусную спецгруппу

2020-01-27 13:16 204

Совет нацбезопасности и обороны Украины создал специальную оперативную группу для мониторинга и анализа ситуации по распространению коронавируса.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, ситуацию держат под контролем. Напомним, по прогнозам экспертов, первые случаи заражения новым видом китайского коронавируса в Украине могут быть зафиксированы уже на этоу неделе. Патогенный вирус стремительно вырывается из Китая. Случаи заболевания уже обнаружены в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.

Исследование вопроса распространения эпидемии осуществляется в отношении азиатских и европейских стран и государств СНГ, с которыми у Украины общая граница. Украинские специалисты в круглосуточном режиме осуществляют плановые мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Напомним, с 26 января в Украине в аэропорту "Борисполь" реализуется скрининг пассажиров из Китая, им меряют температуру инфракрасными термометрами.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Первую вакцину от вируса Ухань испытают через 4 месяца, но гарантий нет

2020-01-27 15:46 825

Выявленный в Киеве коронавирус - не китайский nCoV, - лабораторный центр Минздрава

2020-01-27 15:13 105

В Киеве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

2020-01-27 14:12 261

Экстренная мера: Власти Китая из-за вируса ввели запрет на пересечение границы

2020-01-27 12:15 237

Еще новости в разделе "Украина"

Выявленный в Киеве коронавирус - не китайский nCoV, - лабораторный центр Минздрава

2020-01-27 15:13 105

В Киеве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

2020-01-27 14:12 261

Китайский коронавирус: В Украине СНБО создал антивирусную спецгруппу

2020-01-27 13:16 204

фото В Киеве горит здание Министерства культуры - спасатели эвакуируют людей

2020-01-27 11:42 261
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Выявленный в Киеве коронавирус - не китайский nCoV, - лабораторный центр Минздрава 2020-01-27 15:13 105
В Киеве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 2020-01-27 14:12 261
Китайский коронавирус: В Украине СНБО создал антивирусную спецгруппу 2020-01-27 13:16 204
фото В Киеве горит здание Министерства культуры - спасатели эвакуируют людей 2020-01-27 11:42 261

Лента

15:46 Первую вакцину от вируса Ухань испытают через 4 месяца, но гарантий нет
15:30 Словенский комик покинул пост премьер-министра, поскольку не оправдал ожиданий народа
15:13 Выявленный в Киеве коронавирус - не китайский nCoV, - лабораторный центр Минздрава
14:45 В Раде заявили, что дело Шеремета может привести к отставке Авакова
14:34 Кива против легализации игорного бизнеса, поскольку может быть причастным к поставкам наркотиков в подпольных казино
14:12 В Киеве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
13:44 Новым главой ПАСЕ избран сенатор-либерал из Бельгии - кто такой Хендрик Дамс
13:16 Китайский коронавирус: В Украине СНБО создал антивирусную спецгруппу
12:43 Официальный и реальный курс доллара на сегодня - Валюта США продолжает дорожать
12:15 Экстренная мера: Власти Китая из-за вируса ввели запрет на пересечение границы