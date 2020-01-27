Украина Китайский коронавирус: В Украине СНБО создал антивирусную спецгруппу

2020-01-27 13:16 204

Совет нацбезопасности и обороны Украины создал специальную оперативную группу для мониторинга и анализа ситуации по распространению коронавируса.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, ситуацию держат под контролем. Напомним, по прогнозам экспертов, первые случаи заражения новым видом китайского коронавируса в Украине могут быть зафиксированы уже на этоу неделе. Патогенный вирус стремительно вырывается из Китая. Случаи заболевания уже обнаружены в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.

Исследование вопроса распространения эпидемии осуществляется в отношении азиатских и европейских стран и государств СНГ, с которыми у Украины общая граница. Украинские специалисты в круглосуточном режиме осуществляют плановые мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Напомним, с 26 января в Украине в аэропорту "Борисполь" реализуется скрининг пассажиров из Китая, им меряют температуру инфракрасными термометрами.