Украина Выявленный в Киеве коронавирус - не китайский nCoV, - лабораторный центр Минздрава

2020-01-27 15:13 108

Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины уточнил, что выявленный в Киеве тип коронавируса не соответствует найденному в Китае. Соответствующее заявление размещено в комментариях на странице центра в Facebook.

Ранее в лобараторном центре отметили, что в Киеве подтвердили один случай коронавируса: "По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипизированный – 1, грипп – 3 аденовирус – 2 бокавирус – 1 коронавирус – 1 и риновирус – 1".

Также в Минздраве сообщают, что на сегодня известно о трех случаях подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине.

"Два случая не подтвердились. По результатам лабораторного исследования в этих случаях подтвержден грипп. Диагностика третьего случая продолжается", - отметили в министерстве.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. По данным медиков, вирус передается от человека к человеку. Случаи заболевания также выявили в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.