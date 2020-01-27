Украина В Минздраве рассказали украинцам, как не заразиться китайским коронавирусом

2020-01-27 20:00 102

 

Минздрав поделился рекомендациями, которые помогут украинцам уберечься от коронавируса и ОРВИ.

Такое сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

Так, при обнаружении симптомов, которые соответствуют ОРВИ, путешественникам советуют обратиться к врачу и ознакомить его с историей своих путешествий.

Также на сайте Министерства напомнили о перечне стандартных рекомендации Всемирной организации здравоохранения для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:

часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком.

использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

если есть повышенную температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующей историей путешествий;

посещая живые рынки в районах, где сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.

В Минздраве заявили, что актуальная информация касательно коронавируса будет распространятся ведомством на ежедневной основе.

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