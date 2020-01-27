Украина Не пропустите! 1 февраля в Национальной опере Украины - балет «Щелкунчик»

2020-01-27 18:50 183

 Именно для тех, кто не имеет ни малейших намерений расставаться с праздничным настроением или просто не успел загадать новогоднее желание, в Национальной опере Украины дают внеплановый «Щелкунчик»!

 Традиция загадывать новогодние желания во время балета «Щелкунчик» в Киеве существует уже более 30 лет. Во время действа на сцене Национальной оперы Украины  вырастает гигантская елка – именно в этот момент и принято думать о самом заветном.

 На киевской сцене балет ставился неоднократно. Сегодня на сцене Национальной оперы Украины в художественном оформлении главного художника театра Марии Левитской идет постановка «Щелкунчика», которую в 1986 году, дебютируя как хореограф, воплотил народный артист СССР Валерий Ковтун. Он создал лирико-романтическую постановку о красивой и чистой душе юной героини, о великой всепобеждающей любви и светлых мечтах, которые помогают воспринимать мир, в котором всегда есть место торжеству добра и счастья.

 Кстати, именно со «Щелкунчиком» прошлой замой состоялись триумфальные гастроли балетной труппы театра в одной из мирових балетних столиц – в Париже. 16 раз они показывали французской публике волшебную сказку «Щелкунчик», и все 16 раз зрители Театра Елисейских полей (Théâtre des Champs Elysées) устраивали овации.

 1 февраля главные партии исполнят Анна Муромцева (Клара) и Ян Ваня (Принц Щелкунчик).

 

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

С 1 февраля из-за долгов ТКЭ без тепла могут остаться жители 30 городов — "Нафтогаз"

2020-01-25 13:30 735

Названа впечатляющая зарплата главного прокурора Украины

2020-01-18 15:00 9498

Отставка Гончарука: В Раде отменили час вопросов к Кабмину, министры собрались на консультации

2020-01-17 11:41 738

видео Пристайко: следователи из Украины получают полное содействие в Иране

2020-01-11 13:00 1209

Еще новости в разделе "Украина"

В Минздраве рассказали украинцам, как не заразиться китайским коронавирусом

2020-01-27 20:00 108

Во Львове заявили о подозрении на коронавирус

2020-01-27 19:51 117

Школы в Украине массово закрывают на карантин: список областей

2020-01-27 19:00 705

Не пропустите! 1 февраля в Национальной опере Украины - балет «Щелкунчик»

2020-01-27 18:50 183
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Минздраве рассказали украинцам, как не заразиться китайским коронавирусом 2020-01-27 20:00 108
Во Львове заявили о подозрении на коронавирус 2020-01-27 19:51 117
Школы в Украине массово закрывают на карантин: список областей 2020-01-27 19:00 705
Не пропустите! 1 февраля в Национальной опере Украины - балет «Щелкунчик» 2020-01-27 18:50 183

Лента

20:30 Шевченко, Свитолина, Медведенко: звезды украинского спорта отреагировали на смерть Брайанта
20:00 В Минздраве рассказали украинцам, как не заразиться китайским коронавирусом
19:51 Во Львове заявили о подозрении на коронавирус
19:30 Доллар будет расти: эксперты ошеломили новым прогнозом
19:00 Школы в Украине массово закрывают на карантин: список областей
18:50 Не пропустите! 1 февраля в Национальной опере Украины - балет «Щелкунчик»
18:30 Вице-президентом ПАСЕ избран украинец: что о нем известно
18:00 "Укрпочта" рассказала, что будет делать с посылками из Китая
17:30 Гончарук озвучил планы строительства дорог в Украине
17:00 По Турецкому потоку прокачали миллиард кубов газа