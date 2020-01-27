Украина Не пропустите! 1 февраля в Национальной опере Украины - балет «Щелкунчик»

2020-01-27 18:50 183

Именно для тех, кто не имеет ни малейших намерений расставаться с праздничным настроением или просто не успел загадать новогоднее желание, в Национальной опере Украины дают внеплановый «Щелкунчик»!

Традиция загадывать новогодние желания во время балета «Щелкунчик» в Киеве существует уже более 30 лет. Во время действа на сцене Национальной оперы Украины вырастает гигантская елка – именно в этот момент и принято думать о самом заветном.

На киевской сцене балет ставился неоднократно. Сегодня на сцене Национальной оперы Украины в художественном оформлении главного художника театра Марии Левитской идет постановка «Щелкунчика», которую в 1986 году, дебютируя как хореограф, воплотил народный артист СССР Валерий Ковтун. Он создал лирико-романтическую постановку о красивой и чистой душе юной героини, о великой всепобеждающей любви и светлых мечтах, которые помогают воспринимать мир, в котором всегда есть место торжеству добра и счастья.

Кстати, именно со «Щелкунчиком» прошлой замой состоялись триумфальные гастроли балетной труппы театра в одной из мирових балетних столиц – в Париже. 16 раз они показывали французской публике волшебную сказку «Щелкунчик», и все 16 раз зрители Театра Елисейских полей (Théâtre des Champs Elysées) устраивали овации.

1 февраля главные партии исполнят Анна Муромцева (Клара) и Ян Ваня (Принц Щелкунчик).