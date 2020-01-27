Украина Счета за коммуналку увеличатся: украинцам готовят "сюрприз"

2020-01-27 21:00 237

 

Счета за отопление в январе 2020 года окажутся намного выше декабрьских, поскольку цена за газ снова увеличилась. С чем связаны подобные изменения, делятся эксперты.

Например, Валентин Землянский прогнозирует, что средняя по Украине цена газа с учетом доставки составит около 7,5 грн/куб. м, передает информационный сайт "Сегодня".

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Также Землянский напомнил, что с 24 декабря 2019 НКРЭКУ изменила механизм определения цены на газ, выделив отдельно оплату услуг по его доставке.

"С 1 января 2020 года действуют две цены от "Нафтогаза": гарантированная (квартальная) и месячная. Гарантированная цена зафиксирована на уровне 6,91 грн за м3 (с НДС, но без стоимости доставки) и действует до конца апреля 2020 года. Месячную цену "Нафтогаз" устанавливает ежемесячно, в январе она совпадает с гарантированной, но в дальнейшем может быть как выше, так и ниже. Потребитель может выбирать – либо платить гарантированную цену, либо реальную. Также с января все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй - за его доставку", - заявил эксперт.

К слову, жители городов, где тарифы по итогу стали ниже, говорят, что ожидали большего. "У нас квартира 81 кв. м, в декабре скидка за отопление составила 550 грн, это действительно почти 25%, но все равно надо заплатить более 1700 грн, это накладно, - поделилась жительница Запорожья Аделина Полубоярова.

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