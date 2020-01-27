Украина Компенсация за задержку зарплат и пенсий, новый закон все изменит: кто получит деньги

2020-01-27 22:00 213

 

Украинцы смогут получать компенсацию в случае задержек зарплат и других социальных выплат

Соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение парламента, о чем рассказала министр социальной политики Юлия Соколовская. Законопроект направлен на борьбу с долгами по зарплатам, пенсиям и другим социальным выплатам в Украине.

В документе представлен список выплат, за задержку которых предусматривается компенсация. При этом механизм самих выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты».

В список выплат, за задержку которых украинцы смогут получить компенсацию, вошли:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработная плата (денежного обеспечения);
  • суммы индексации денежных доходов граждан.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова рассказала, что сейчас в профильном комитете Парламента по вопросам социальной политики разрабатывают новую пенсионную программу.

Третьякова подчеркнула, что в случае утверждения новой программы украинцы будут получать сразу по две пенсии. 

Таким образом, в Верховной Раде хотят предоставить украинцам возможность самостоятельно откладывать себе на пенсию. При чем, какую именно сумму откладывать, будет решать сам сотрудник.

 Также мы писали о том, что стало известно, кого из украинцев не коснется повышение пенсионного возраста.

В пресс-службе КСУ заявили, что повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц было признано незаконным.

Речь идет о постепенном увеличении на пять лет пенсионного возраста на льготных условиях для работников, определенных в нормах закона №213 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 № 213-VIII.

 

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