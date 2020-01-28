Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК Сегодня все интересные телеканалы исчезнут из бесплатного доступа - что делать и как смотреть

2020-01-28 09:12 123

Сегодня, 28 января, ряд популярных украинских телеканалов исчезнет из бесплатного доступа для владельцев "спутниковой тарелки". 23 наиболее рейтинговых канала Украины прекращают вещание в свободном доступе.

Украинскому зрителю придется платить за возможность просмотра со "спутниковой тарелки" таких телеканалов украинских медиахолдингов, как:

1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, УНИАН ТВ, ПлюсПлюс, Бигуди

"Медиа Группа Украина": "Украина", НЛО ТV, Индиго TV

StarLightMedia: СТБ, Новый канал, ICTV, М1, М2, ОЦЕ TV

Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм.

В открытом доступе останутся около 40 украинских телеканалов (региональные, нишевые). В частности, это государственные каналы "Рада" и "Культура", информационные "112 Украина", "Прямой", "5 канал", "Эспрессо ТВ", общественный вещатель "Первый национальный" (UA:Первый) и др.