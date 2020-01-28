Украина Для украинских водителей в Раде готовят новшество - можно лишиться прав

2020-01-30 09:10 75

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2787 об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб.

Проектом предлагается дополнить КУоАП ст. 122-6 следующего содержания:

В случае непредоставления преимущества в движении водителями транспортных средств транспортным средствам аварийно-спасательных служб, специализированному санитарному транспорту бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, движущимся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами, на водителя будет наложен штраф от 680 до 850 грн (40-50 н.н.м.д.г.).

Если такие действия повлекли аварийную обстановку (заставили других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан), на водителя будет наложен больший штраф - от 850 до 1020 грн (50-60 н.н.м.д.г.) или же его лишат права управления ТС на срок от 6 месяцев до года.

Если в течение года после наложения первого штрафа за такое правонарушение водитель совершит его повторно, его оштрафуют на сумму от 1020 до 1700 грн (60-100 н.н.м.д.г.) или лишат водительских прав на срок от года до трех.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что причиной разработки данного законопроекта являются постоянные нарушения участниками дорожного движения в части предоставления преимущества автомобилям вышеперечисленных служб. Это не позволяет им оперативно прибыть к месту назначения и вовремя оказать необходимую помощь или устранить опасность, и это в свою очередь ставит под угрозу человеческие жизни.

Напоминаем, что в соответствии с действующими ПДД, при приближении автомобиля с аварийным красным или синим маячком (то есть скорая, полиция и пожарные), с включенной сиреной или без нее, водители обязаны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд, а пешеходы должны воздержаться от перехода проезжей части или немедленно покинуть ее.