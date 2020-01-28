Украина За год госдолг Украины вырос на 6 миллиардов долларов — Минфин

2020-01-28 20:00 138

В декабре 2019 года госдолг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 1,54 млрд долларов против ноября - за год госдолг в долларах вырос на 6,05 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте госдолг в декабре вырос на 7,46 млрд грн против ноября.

В то же время из-за укрепления гривны за 2019 год размер госдолга в гривневом эквиваленте в целом сократился с 2,168 трлн грн до 1,998 трлн грн (на 170,17 млрд грн).

Большую часть госдолга составляют внешние заимствования - 39,34 млрд долларов в эквиваленте, по внутренним заимствованиям - 35,02 млрд долларов.

Еще 10 млрд долларов государство гарантировало по заимствованиям других заемщиков.

Напомним:

Государственный и гарантированный государством долг в ноябре 2019 составил 1,99 триллиона гривень (уменьшился на 2,67% за месяц), или в эквиваленте в долларах вырос до 82,83 миллиарда долларов (рост в 1,2%)