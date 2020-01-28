Украина Стало известно о состоянии львовского студента с подозрением на коронавирус

2020-01-28 21:30 75

Диагностика и лечение продолжаются. Контрольные анализы доставлены в ЦОЗ Минздрава Украины и лабораторный центр.

Состояние украинского студента, который вернулся из Китая с симптомами похожими на новый коронавирус, удовлетворительное. Об этом во вторник, 28 января, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Отмечается, что у молодого человека наблюдается насморк.

"Состояние пациента, который прибыл из Китая с признаками ОРВИ, удовлетворительное, наблюдается незначительный ринит. Об этом сообщили во Львовской областной инфекционной клинической больнице и Львовском областном лабораторном центре Минздрава Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что проведенный экспресс-тест на грипп оказался отрицательным. Диагностика и лечение продолжаются. Контрольные анализы доставлены в ЦОЗ Минздрава Украины и лабораторный центр.

Накануне сообщалось, во Львове госпитализировали студента, который вернулся из Китая и сообщил о плохом самочувствии. Первые анализы на коронавирус были отрицательными, но врачи отметили, что следует выполнить повторные проверки.

Позже стало известно, что место, где студент проживал в Киитае, очень далеко от города Ухань, в котором бушует коронавирус, но поскольку у него есть насморк и незначительное покашливание, его госпитализировали и поместили в отдельный бокс.