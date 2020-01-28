Стало известно о состоянии львовского студента с подозрением на коронавирус

Диагностика и лечение продолжаются. Контрольные анализы доставлены в ЦОЗ Минздрава Украины и лабораторный центр.
Состояние украинского студента, который вернулся из Китая с симптомами похожими на новый коронавирус, удовлетворительное. Об этом во вторник, 28 января, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
Отмечается, что у молодого человека наблюдается насморк.
"Состояние пациента, который прибыл из Китая с признаками ОРВИ, удовлетворительное, наблюдается незначительный ринит. Об этом сообщили во Львовской областной инфекционной клинической больнице и Львовском областном лабораторном центре Минздрава Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что проведенный экспресс-тест на грипп оказался отрицательным. Диагностика и лечение продолжаются. Контрольные анализы доставлены в ЦОЗ Минздрава Украины и лабораторный центр.
Накануне сообщалось, во Львове госпитализировали студента, который вернулся из Китая и сообщил о плохом самочувствии. Первые анализы на коронавирус были отрицательными, но врачи отметили, что следует выполнить повторные проверки.
Позже стало известно, что место, где студент проживал в Киитае, очень далеко от города Ухань, в котором бушует коронавирус, но поскольку у него есть насморк и незначительное покашливание, его госпитализировали и поместили в отдельный бокс.