Украина Водителей, которые из-за российского сериала выгнали на трассу медика и волонтера, увольняют

2020-01-29 11:14 300

Водителей автобуса, которые отказались по просьбе госпитальерки Ярины Черногуз и волонтера Анастасии Конфедерат выключить российский сериал, уволят. 

"Мы рады, что такой важный вопрос поднимается", – подчеркнула Конфедерат.

Ярина Чорногуз рассказала, что после скандала ей звонил водитель, который отказался выключать российский сериал, и просил прощения.

Утром в этот день мне звонила директор фирмы, просила прощения и говорила, что водители будут уволены. На вопрос, что она может сделать, я ответила, что мне компенсация и деньги вообще не нужны. Я попросила, чтобы водитель перезвонил мне. Мне интересно было, сам водитель понял, что на самом деле произошло. Он через несколько часов перезвонил и попросил у меня прощения,
– отметила госпитальерка.

"Мне было приятно, что, прежде всего, это украиноязычный человек, но странно, что так получилось. Он пояснил, что был уставший, вторые сутки в рейсе. Но также сказал, что ценит людей, которые там (на фронте, – 24 канал), он понимает, что Россия является агрессором и оккупантом. Также сказал, что такого больше не повторится. И я ему за это очень благодарна", – рассказала Чорногуз.

Также добавила, что ей обидно, когда сейчас из ветеранов, военных и тех, кто возвращается с войны, хотят сделать агрессоров.

"Но это не так. Телефон с рук начал выбивать именно водитель и набрасываться к нам начали пассажиры. Хотя мы шли к ним с диалогом", – пояснила она.

Напомним, в рейсовом автобусе, который ехал из Луцка в Киев, возник скандал из-за фильма на русском языке. Госпитальерка, которая возвращалась с похорон своего парня-военного, и волонтер просили выключить фильм со словами, что в Украине идет шестой год войны и напала на нас Россия.

Водитель на слова девушек не реагировал. Поэтому они начали снимать все на телефон, но он выбил его из рук. Что интересно, когда начался спор, то пассажиры выступили на стороне шофера. Мол, им безразлично, чей сериал показывают. Более того, одна женщина, как утверждают девушки, назвала их убийцами, потому что те ездят на войну, а она их туда не посылала. В результате пострадавшие пассажирки вышли из автобуса, просто посреди трассы. 

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