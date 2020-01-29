Политика видео Экс-депутат Черновол может сесть на 5 лет за незаконное проникновение и хулиганство

2020-01-29 12:15 150

В Госбюро расследований обнародовали видео, на котором зафиксировано, как экс-депутат Татьяна Черновол незаконно проникла на территорию ГБР и попыталась бросить мобильный телефон в замдиректора Александра Бабикова.

Как сообщает пресс-служба ГБР, она перелезла через забор с колючей проволокой и попала на охраняемую территорию ГБР. Затем зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР Бабикова. Во время его выступления Черновол попыталась бросить в сотрудника ведомства мобильный телефон. Когда ее сопровождали к выходу, Черновол сопротивлялась стражам порядка.

Следователи начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом общественного порядка (злостное хулиганство).

"Ее действия сопровождались особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия указанного лица (ч.3 ст.296 Уголовного кодекса)", – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины Черновол грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.