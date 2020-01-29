Украина Электросамокаты и гироскутеры признают транспортом, чтобы штрафовать

2020-01-30 10:11 222

Патрульная полиция сообщает, что в Украине будут приняты изменения в правилах дорожного движения. На дорогах страы появляются все новые виды транспортных средств, движение которых не регламентируется законом, что вызывает спорные аварийные ситуации.

Новые правила будут регламентировать движение персонального электротранспорта: гироскутеры и электросамокаты. Напомним, сегодня у полиции нет нормативно предусмотренного алгоритма привлечения к ответственности водителей электротранспорта в случаях ДТП.

Полицейские готовят постановление Кабмина о внесении изменений в ПДД. Согласно изменениям в украинском законодательстве официально появятся такие транспортные средства как гироскутер и электросамокат.

 

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