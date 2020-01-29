Украина Штрафы по 10 тысяч: украинцам придется дорого заплатить за вызов скорой и полиции

2020-01-29 20:00 828

В Украине резко увеличили штрафы за ряд административных нарушений

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Так, правительство резко увеличило размер штрафов за заведомо ложный вызов полиции, "скорой помощи" или служб спасения. Отныне штраф за ложный вызов специальных служб составит от 3400 до 10200 гривен. Ранее он составлял от 51 до 119 гривен.

"Более того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которое привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями", - сообщил Гончарук.

Усиление ответственности призвано уменьшить количество правонарушений, которые несут угрозу жизни и здоровью людей.

В целом минимальный штраф за административное правонарушение будет увеличен с 510 грн до 8500 грн. Для окончательного утверждения новой сетки штрафов необходимо одобрение парламента.