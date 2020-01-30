Украина В МВД заявили о рекордном сокращении количества убийств в Украине

2020-01-30 19:00 195

В 2019 году число зарегистрированных убийств стало наименьшим за всю историю независимости страны. Об этом заявил замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Так, по данным силовиков, в 2019 году было зарегистрировано 1428 убийств. В 2018-м было 1508.

Кроме того, случаев умышленных тяжких телесных повреждений в прошлом году зарегистрировано тоже меньше всего за все годы независимости – 1916 (2069 в 2018-м).

Разбоев в 2019 году зарегистрировано 11080, что почти на 2,5 тысячи меньше 2018 года. Случаев грабежа 1658 (2190 в 2018-м).

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, 30% преступлений раскры благодаря видеокамерам. Также он отметил, что уровень доверия населения к полиции в прошлом году составил 48%, что на 10% больше, чем в 2018 году.

Ранее сообщалось, что полиция заявила о снижении преступности в Киеве. В течение 2019 в столице было совершено 69 умышленных убийств. В прошлом году – 87. Продолжается тенденция уменьшения количества угонов авто, сообщают правоохранители.