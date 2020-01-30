Украина В Минсоцполитики заявили, что украинцам не стоит ждать помощи от государства

2020-01-30 21:00 150

Кабинет министров не намерен в ближайшем будущем внедрять в Украине накопительную пенсионную систему. Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская.

При этом она подчеркнула, что украинцев будут стимулировать копить деньги на старость своими силами.

"В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок", - заявила глава Минсоцполитики.

По словам Соколовской, для такой системы нужно создать ее "дизайн", то есть кто будет платить взносы, в каком размере, и будет ли это выгодно людям.

Также министр выразила мнение, что украинцы слишком много ждут от накопительной системы и не до конца понимают, сколько денег могут от этого получить.

"Плюс накопления - это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет", - подчеркнула Соколовская и посоветовала украинцам копить деньги на будущее своими силами, а не надеяться на государство.

"Я скажу такую вещь - нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее", - уверена Соколовская.