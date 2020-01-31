Украина В Украине резко выросло число преступлений сексуального характера против детей

2020-01-31 19:36 159

За год в Украине было зарегистрировано 148 изнасилований, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние. Эта в два раза превышает показатель за 2018 год, сообщил Офис генпрокурора.

"В течение 2019 года зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей. Количество пострадавших несовершеннолетних только от изнасилований достигла 148 человек, что более чем вдвое по сравнению с 2018 годом. В этом году зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера", – говорится в сообщении.

Все преступления относительно насилия над несовершеннолетними находятся на контроле руководства Офиса генпрокурора. Кроме того, с начала 2020 года в составе Офиса был создан отдел противодействия насилию в отношении детей.