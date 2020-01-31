Политика видео Facebook удалил видео факельного шествия памяти героев Крут

2020-01-31 15:34 90

Администрация Facebook удалила видео марша в память о Героях Крут, который состоялся в Харькове. 

Нарушение касалось стандартов "относительно опасных лиц и организаций". Администратор страницы UA: Харків запросил повторную проверку контента - но результат остался прежним. На момент удаления видео собрало около тысячи лайков и больше трехсот репостов.

"Мы не считаем, что марши можно отнести к нарушениям стандартов. Люди, которые участвовали в шествии - ветераны АТО и харьковчане. Да, мы были с факелами, однако ни оружия, ни чего запрещенного у нас не было", - цитируют СМИ главу общественной организации "Ветеранское братство" Данила Положухно.

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