Украина Заробитчане могут забыть о загранице: жизнь украинцев изменится уже в этом году

2020-02-01 11:30 378

 

Благодаря росту уровня доходов, спрос на работу за границей будет падать, поэтому у украинцев не будет возникать потребность так часто ехать на заработки за границу.

Такие прогнозы представил НБУ по итогам решения монетарного комитета по установлению учетной ставки.

В Нацбанке отметили, что достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами.

Кроме того, высокий уровень доходов украинцев приведет к росту внутреннего спроса, который повлияет на ускорение темпов роста экономики.

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