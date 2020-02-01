Украина Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу

2020-02-01 15:00 129

Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом. Об этом со ссылкой на статистические данные пограничной службы Польши и собственных исследований сообщает аналитический центр "Европа без барьеров".

"Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составило 58,5 тысячи, это на 25% больше, чем годом ранее (46,7). Как и раньше, абсолютное большинство отказов - на наземной границе. Путешествуя самолетом, вероятность получить отказ значительно меньше", - сообщают аналитики.

По данным центра, основные причины таких отказов - это неподтвержденная цель поездки (34,9 тысячи граждан) и недостаток средств (12,8 тысячи граждан).