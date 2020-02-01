Украина Разница в три раза: стало известно, кто больше всего заплатит за газ в Украине

2020-02-02 15:00 384

 

В Украине абонплата на газ отличается, зависимо от региона. Больше всего платят во Львове ("Спектргаз") – 1,99 грн за куб. Одна из самых низких цен – в Киеве – всего 28 коп. за кубометр.

Как говорится в решении НКРЭКУ, жители Днепра платят за каждый куб абонплату в 1 грн. Это более чем в 3 раза выше, чем тариф в столице, передает Обозреватель.

Отметим, украинцыс 1 января вносят абонплату на газ. Если раньше расходы на транспортировку включали в общий тариф, то сейчас приходят две платежки. Одна за газ как товар, а вторая за его доставку.

И независимо от того, потребляете ли голубое топливо, так или иначе придется платить за его доставку. Стоимость – от 0,28 до 1,99 грн за куб, зависимо от региона. Это на 46% дороже, чем в прошлом году. И уже летом тариф поднимут еще на 20%.

Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата.

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