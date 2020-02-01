Украина Минздрав обнародовал статистику распространения коронавируса по миру

2020-02-02 08:30 105

В Украине лабораторно подтвержденных случаев пока нет

По состоянию на утро 1 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 11 374 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Как отмечается в сообщении, подтверждено 133 случая завоза нового коронавируса в 24 странах мира (Тайланд, Япония, Сингапур, Тайвань, Австралия, Малайзия, США, Франция, Германия, Южная Корея, ОАЭ, Канада, Италия, Россия, Великобритания, Испания, Швеция, Вьетнам, Камбоджа, Финляндия, Индия, Непал, Республика Филиппины и Шри-Ланка).

"Пока в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Соответствующие службы, включая Минздрав, МИД, Гостаможслужбу, МВД, Минобороны, Мининфраструктуры государства находятся в усиленной готовности", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, Украина продолжает выполнять все технические рекомендации Всемирной организации здравоохранения по предупреждению распространения нового коронавируса. В свою очередь, на этот момент ВОЗ не рекомендует ограничивать передвижение пассажиров и грузов, это не считается эффективным средством предупреждения распространения вируса.

Напомним, вспышка коронавируса произошел в конце прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Позже вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.