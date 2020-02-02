Украина Такая возможность — раз в тысячелетие 02.02.2020: как правильно загадать желание в зеркальную дату 2 февраля

2020-02-02 10:30 3711

 

2 февраля 2020 года всех нас ждет уникальный день. 02.02.2020 — дата, подобная комбинация чисел которой может выпасть раз в тысячелетие.

Такие необычные по своей природе числа встречаются только в первые века тысячелетия. В этом тысячелетии таких дат-палиндромов будет 36, причем последняя из них состоится 22 сентября 2290 года. Следующий после этого календарный палиндром будет только 3 октября 3001 года.

Нумерологи объяснили магию даты-палиндрома 02.02.2020. (палиндром — буквосочетание, слово или текст, одинаково читающееся в обоих направлениях.)

Они утверждают, что число «2» означает исполнение желаний, и всем советуют загадывать их в наступающее воскресенье. Правда, помимо этого, двойка символизирует ещё силу, целеустремлённость и здоровый эгоизм, поэтому повезти должно тем, кто имеет осмысленные амбиции, способен мыслить правильно и не боится отвечать за свои поступки. Число 0 указывает на скрытый потенциал, оно также ассоциируется с духовным ростом и жизненными циклами. Именно поэтому сочетание этих двух чисел обладает мощнейшей энергией.
Кроме того, 2 февраля 2020 года будет насыщено энергией Юпитера. Мужчинам и женщинам 02.02.2020 откроются невероятные возможности воплощать мечты в реальность. Но именно женская энергия возрастет в разы. Если вы правильно воспользуетесь датой-палиндромом 02.02.2020, то убедитесь в том, что чудеса реальны.

Второе февраля 2020 года будет поистине магическим днём! Даже если сейчас вас одолевает апатия, а силы на нуле, скоро всё изменится. Это время, когда у нас открываются возможности для выбора и изменения судьбы.
Не бойтесь перемен! Этот день полон энергии, которой хватит на всех людей. Второго февраля 2020 года можно и нужно очень продуктивно мечтать, планировать свои дела – они обязательно претворятся в жизнь, если приложить немного усилий. Энергетика дня этому способствует.

Как же правильно провести этот день?

В первую очередь 2 февраля следует загадывать желания, мечтать, визуализировать и детализировать. Представляйте их сбывшимися, окунитесь в свои ощущения, получите наслаждения от них. Погружайтесь в свою мечту так, вроде уже держите в руках свою «птицу счастья». Представляйте, какие эмоции у вас вызывает ситуация, в которой мечта сбылась. Старайтесь в мыслях детально рассмотреть, ощутить и потрогать желанное. Искренне радуйтесь всему.

Обязательно простите обидчиков и отпустите людей, которые хотят уйти. 2 февраля 2020 — идеальная дата, чтобы разорвать тревожные отношения и начать жизнь с чистого листа. Вам сейчас не нужно ничего лишнего. Поставьте себя во главу угла — сейчас важнее никого нет.

Отпустите весь негатив, все, что грызет вашу душу, освободить голову от негативных мыслей. Не смотрите, не слушайте и не читайте плохие новости. Максимально окружите себя доброй и светлой атмосферой.

В этот день ни в коем случае нельзя предаваться зависти, ругаться и соперничать.
Помогайте, поддерживайте, творите и дарите добро. Если это выше ваших сил — уходите, избегайте, не вмешивайтесь.

День 02.02.2020 может изменить всю вашу дальнейшую судьбу!

От вас и ваших мыслей зависит многое!

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