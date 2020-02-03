Украина Украинские генетики разрабатывают свой тест для выявления китайского коронавируса

2020-02-04 15:14 318

Две команды украинских ученых работают над созданием теста на коронавирус, сообщает Zn.ua со ссылкой на источники в Минздраве и СНБО.

Ожидается, что результаты будут уже через 10-14 дней. Над созданием теста работают лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины.

Планируется, что тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в организме "китайский вирус". После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.

Украиной при помощи ВОЗ пока закуплено небольшое количество тест-систем, они дороги и дефицитны во всем мире. Помимо отечественной разработки, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии. Предварительная цена одного теста - 1500 евро.

 

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