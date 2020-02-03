фото-видео фото + видео Невероятно! Эту больницу на тысячу мест в Китае построили за 10 дней

2020-02-04 08:12 321

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса, начала работать первая специализированная больница, на строительство которой ушло 10 дней.

Как сообщает Associated Press, больница Хошэньшань рассчитана на тысячу мест. Ее строительство началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами. В больнице будут работать прибывшие в Ухань специальные медицинские команды из Народно-освободительной армии Китая.

Вместе с тем готовится к открытию и вторая новая больница, также расположенная в Ухане. Она начнет работу 6 февраля.

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фото-видео

фото + видео Невероятно! Эту больницу на тысячу мест в Китае построили за 10 дней 2020-02-04 08:12 321
фото Собаки и коты известных украинцев, которые не станут их продавать, чтобы оплатить газ 2020-02-03 09:32 1998
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