Украина Субсидии на транспортировку газа украинцам пересчитают автоматически

2020-02-03 19:00 366


После выделения услуги за транспорт газа украинцам выставили счета "по полной"

Министерство социальной политики в феврале доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа и за февраль, и за январь автоматически, без необходимости дополнительного обращения граждан. Об этом говорится в сообщении ведомства от 3 февраля.

Отмечается, что, поскольку Нацкомиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг, утвердила отдельный тариф на услугу распределения газа лишь в конце декабря, льготникам и субсидиантам пока поступили платежки с указанием полной стоимости услуги по распределению газа, однако эта сумма будет пересчитана.

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