Украина Выплаты для безработных украинцев резко вырастут: названы новые суммы

2020-02-03 21:30 366

 

Украинцам со следующего месяца обещают повысить размер выплат, которые выдаются в связи с отсутствием работы.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.

«Рост расходов на активные программы содействия занятости в 2020 году будут способствовать повышению конкурентоспособности безработных на рынке труда, повышение возможностей для трудоустройства, а также уменьшению дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы», - отметила она.

Предполагается, что минимум 1800 грн будут получать украинцы, которым выплаты назначаются в связи с учетом заработной платы и страхового стажа. Если это не будет сделано, то безработный будет получать 650 гривен.

Уточняется, что выплат в 2020 году предлагается выделить 15,8 млрд гривен.

 Как сообщалсь ранее, размеры соцпомощи пересмотрят, а также расширят категории лиц, которые могут рассчитывать на выплаты

В законопроекте №2494 сказано, что на социальную помощь смогут претендовать дети, находящиеся под опекой или попечительством, и одинокие лица, достигшие 80 лет. Но самые масштабные изменения ощутят на себе малообеспеченные семьи.

 Ключевое изменение, прописанное в документе -  изменение порядка определения среднемесячного дохода семьи, который должен дополнительно утвердить Кабинет Министров в течение шести месяцев.

"На сегодня нового порядка нет, поэтому нельзя говорить об увеличении или уменьшении реального размера помощи и упрощении или наоборот осложнении получения такой помощи. Также Кабинетом Министров будут определены возможные доплаты, а также порядок проверки имущественного положения", - объяснил юрист Роман Кобец.

 

 
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