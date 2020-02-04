Украина Шесть квартир в Киеве и более 2 млн дохода - что указал в декларации глава МИД Пристайко

2020-02-05 10:14 159

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2019 год. В документе чиновник указал 2 млн 72 тыс 520 грн доходов. Он задекларировал 690 тыс 067 грн зарплаты и 1 млн 382 тыс 453 грн компенсаций в миссии Украины при НАТО, а его жена задекларировала 336 тыс. грн дохода за прошлый год.

Также в совместной собственности с женой Пристайко указал 204 тыс 966 грн и 7 тыс 384 евро на банковских счетах, а также 170 тыс. грн и 35,6 тыс евро наличными.

Согласно декларации, министр совместно с сыном владеет квартирой в Киеве (площадью 33,5 кв.м), а также еще одной квартирой в столице совместно с сыном и женой (площадью 72,6 кв.м).

А вот в собственности жены Пристайко находится три квартиры в Киеве площадью 77,9 кв.м, 54 кв.м и 96,3 кв.м, а также еще одна недостроенная квартира площадью 86,9 кв. м.