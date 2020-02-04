Украина Шесть квартир в Киеве и более 2 млн дохода - что указал в декларации глава МИД Пристайко

2020-02-05 10:14 159

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2019 год. В документе чиновник  указал 2 млн 72 тыс 520 грн доходов. Он задекларировал 690 тыс 067 грн зарплаты и 1 млн 382 тыс 453 грн компенсаций в миссии Украины при НАТО, а его жена задекларировала 336 тыс. грн дохода за прошлый год.

Также в совместной собственности с женой Пристайко указал 204 тыс 966 грн и 7 тыс 384 евро на банковских счетах, а также 170 тыс. грн и 35,6 тыс евро наличными.

Согласно декларации, министр совместно с сыном владеет квартирой в Киеве (площадью 33,5 кв.м), а также еще одной квартирой в столице совместно с сыном и женой (площадью 72,6 кв.м).

А вот в собственности жены Пристайко находится три квартиры в Киеве площадью 77,9 кв.м, 54 кв.м и 96,3 кв.м, а также еще одна недостроенная квартира площадью 86,9 кв. м.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Пристайко рассказал, когда пройдет обмен "всех на всех"

2020-02-04 18:30 462

Стало известно, какую зарплату получает Мендель в должности пресс-секретаря Зеленского

2020-02-03 21:00 3387

Глава МИД Украины говорил с госсекретарем США Майком Помпео за закрытыми дверями

2020-01-31 10:40 822

«Сюрпризы» в законах о труде: ваша зарплата находится под угрозой

2020-01-25 12:00 876

Еще новости в разделе "Украина"

Шесть квартир в Киеве и более 2 млн дохода - что указал в декларации глава МИД Пристайко

2020-02-05 10:14 159

фото Чиновник из Кабмина попался на взятке в 2,5 млн - ему грозит 10 лет с конфискацией

2020-02-05 09:39 153

КАРТА Циклон Petra принес в Украину мощные снегопады, потом похолодает до - 10°C

2020-02-05 09:12 297

Началась регистрация на ВНО-2020: все, что нужно знать

2020-02-04 22:15 381
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Шесть квартир в Киеве и более 2 млн дохода - что указал в декларации глава МИД Пристайко 2020-02-05 10:14 159
фото Чиновник из Кабмина попался на взятке в 2,5 млн - ему грозит 10 лет с конфискацией 2020-02-05 09:39 153
КАРТА Циклон Petra принес в Украину мощные снегопады, потом похолодает до - 10°C 2020-02-05 09:12 297
Началась регистрация на ВНО-2020: все, что нужно знать 2020-02-04 22:15 381

Лента

11:42 Нардепа Софию Федину вызвали в ГПУ для вручения уведомления о подозрении
11:15 Сегодня Верховная Рада рассмотрит закон о рынке земли
10:41 Зеленский решил, куда деть почти $3 млрд, которые Нафтогаз получил от Газпрома
10:14 Шесть квартир в Киеве и более 2 млн дохода - что указал в декларации глава МИД Пристайко
фото 09:39 Чиновник из Кабмина попался на взятке в 2,5 млн - ему грозит 10 лет с конфискацией
КАРТА 09:12 Циклон Petra принес в Украину мощные снегопады, потом похолодает до - 10°C
08:40 Сегодня в Сенате США финальное голосование по импичменту Дональда Трампа
08:11 Из-за коронавируса Китай принял историческое решение по отношениям с США
22:30 Доллар в феврале сильно удивит: аналитики рассказали, что будет с валютой
22:15 Началась регистрация на ВНО-2020: все, что нужно знать