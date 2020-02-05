Украина фото Чиновник из Кабмина попался на взятке в 2,5 млн - ему грозит 10 лет с конфискацией

2020-02-05 09:39 156

Госбюро расследований задержало начальника одного из управлений Секретариата Кабмина за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба ГБР, чиновник с привлечением посредника требовал от бизнесмена 2,5 миллиона гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Он задержан непосредственно при получении неправомерной выгоды в сумме 2 миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.