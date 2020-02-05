Украина Украинцам разъяснили плюсы внедрения электронных больничных

2020-02-05 18:00 117

 

Украинцам готовят нововведение — электронный больничный, который вступить в силу с 1 апреля 2020 года. Таким образом власти пытаются искоренить «продажу» больничных.

Об этом сообщает аналитический портал «Хвиля».

Медицинский юрист, адвокат Александр Гришаков объяснил, что такое электронный больничный и в чем его плюсы.

Эксперт отмечает, что проанализировав нововведения, однозначно можно сказать, что это положительные изменения и определенная прозрачность как для рабочего, так и для работодателя.

«По приблизительным данным, в Украине ежегодно выдается 7 млн бумажных больничных и — не менее 10% — выдается с нарушением. Инновационный подход не только снизит коррупционную составляющую, но и стабилизирует и упростит систему взаимоотношений пациента с врачом и работодателя со своим работником», — подчеркнул Гришаков.

Электронный оборот больничных даст возможность отследить, или больничный выдал профильный врач. Ведь каждый врач, который будет выдавать больничный, обязан его подписать своим Электронной цифровой подписью (ЭЦП). Это современным подходом. В случае каких-либо злоупотреблений всегда будет возможным установить ответственных лиц, поскольку, вводится персональная ответственность врача.

«Все больничные в бумажной форме, открытые до 1 апреля 2020 года, также будут приниматься для возмещение», — обращает внимание эксперт.

Электронный больничный будет обязательным?


Да, и для всех граждан без исключения. В том числе и для врачей. Если больничный будет в бумажной форме предоставлен после 1 апреля то получается, что он получен вопреки нормам действующего законодательства.

А главное, что он может не подлежать возмещению со стороны государства. Проинформирован работодатель также может не принять такой больничный.

Как это упростит жизнь для работодателя?

Со стороны работодателя, на мой взгляд, вообще не должно возникать никаких вопросов. В любое время работодатель сможет проверить кем и когда его работнику был выдан больничный с помощью персонального кабинета в системе учета и отслеживания статуса больничных работников.

Напоминаем, что в Украине вырос размер больничных.

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