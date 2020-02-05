Украина Украинцев, эвакуированных из Китая, поместят на карантин

2020-02-05 19:30 174

 

Украинцев, которых эвакуируют из китайского Уханя, разместят в больницах на время инкубационного периода атипичного коронавируса 2019nCoV.

“Будут установлены временные ограничительные мероприятия и особые условия для въезда лиц, находящихся именно в китайской провинции Хубэй, и будет предложена изоляция в учреждения, определенные МЗ”, – заявил гендиректор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Сипальский.

Уточняется, что срок карантина для китайского коронавируса может составлять от 2 до 10 дней.

В то же время окончательная дата эвакуации граждан Украины из китайского Уханя (эпицентра вируса) пока еще не определена.

“В Министерстве инфраструктуры Украины состоялось совещание по возврату около 60 граждан Украины из города Ухань, сейчас обсуждается план эвакуации, все логистические моменты, даты пока неизвестны”, – рассказал Сипальский.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

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