Украина Врачи рассказали, как украинцам не получить травму во время гололеда

2020-02-05 21:00 108

Гололедица на дорогах легко может привести к травмам. Заведующий консультативно-информационного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко рассказал о том, как не травмировать себя в такую погоду и что делать, если вы все же подскользнулись.

"По поводу предотвращения травмирования во время гололедицы. Когда скользко становится, в первую очередь, ориентироваться надо на прогноз погоды. Как правило, сообщают, что будет гололед, налипание мокрого снега. По возможности, нужно уменьшить количество выходов на улицу. Если есть возможность отменить встречу, либо не пойти - то лучше этим воспользоваться. Если такой возможности нет, - то надо подготовиться: обуть правильную обувь - с подошвой, которая хорошо сцепливается с поверхностью", - сказал Александр Комашко.

По его словам, нужно продумывать свои маршруты. Особенно в местах, где есть ступеньки или другие скользкие поверхности. Лучше всего избегать такие места, или держаться за поручни.

"Если вы идете не одни - нужно помогать друг-другу при переходе скользких улиц. И обязательно не спешите, потому что люди, как правило, травмируются и падают, когда они куда-то очень спешат, не учитывая, что они потеряют еще больше времени на лечение после падения", - отметил Александр Комашко.

В вечернее время, посоветовал медик, надо ходить по освещенным участкам дороги, поскольку после гололеда может идти снег, что затруднит видимость скользких участков.

"Люди просто не замечают, что скользко под снегом. Если случилось, что вы подскальзываетесь и падаете - нужно уметь правильно падать. Желательно, если есть возможность, сразу присесть. Если вы чувствуете, что подскальзываетесь и не удерживаетесь на ногах - то нужно присесть и согнуть ноги в коленях. Тогда вы максимум упадете не с высоты своего роста, а с два раза меньшей высоты, что уменьшит риск перелома или сильного травмирования. Если подскальзываетесь, желательно не выставлять руки в сторону, не пытаться упасть на руку, потому что после этого и получают люди типичные переломы: руки ломаются, или ноги, если неправильно люди падают", - посоветовал Александр Комашко.

Если падение все же произошло, и избежать травм не удалось - медик советует осмотреть себя, пошевелить конечностями - есть ли болевой синдром, а также обратиться в травмпункт. Чтобы убедиться, что нет осложнений - нужно сделать рентгеновский снимок. Не помешает также и консультация травматолога.

"Первая помощь при травмировании - это в первую очередь прикладывание холода к месту травмы. Желательно в первый же час, а не через некоторое время, чтобы уменьшить отек и болезненные ощущения. Если это ссадина или царапина, то есть, повреждения кожи и кровотечение - это нужно обработать рану стерильной салфеткой, если есть. Нужно либо вернуться домой и обработать, или обратиться в ближайший медпункт или травмпункт. Если при падении ударились головой или потеряли сознание - обязательно нужно обращаться за помощью в больницу, так как могут быть отсроченные симптомы. То же сотрясение головного мозга или гематомы могут проявляться не сразу", - отметил Александр Комашко.

Он также добавил, что если во время травмы возле пострадавшего есть еще кто-то - то прохожие могут помочь ему, и отвести в травмпункт или вызвать скорую помощь. При ударе головой нужна консультация травматолога или нейрохирурга. Если же была повреждена конечность - накладывают гипсовую повязку и назначают соответствующее лечение, а если есть какие-то осложнения - то нужно стационарное лечение. Но это должен решать специалист.

Также медик рассказал, что нужно делать, если вы видите, как во время гололеда травмировался прохожий.

"Если травма верхней конечности, то нужно сделать повязку через шею. То есть, привести руку в положение, когда она меньше всего двигается, в состоянии покоя. И, соответственно, обратиться в травмпункт. Если это рассечение или кровотечение внешнее - это наложение повязки и обработка раны. Если сильное кровотечение, то давящую повязку наложить. Если человек ударился головой и потерял сознание, то обязательно нужно обратиться в больницу, провести обследование, сделать рентген, чтобы исключить сотрясение головного мозга. Это делается через скорую, не обязательно через больницу. Если травмирование ноги, то смотря насколько оно выражено. Если человек самостоятельно может дойти до травмпункта, то обращение в травмпункт, а если нет, то вызов скорой, или окружающие подручным транспортом могут довезти в травмпункт. И там после обследования назначается лечение", - добавил Александр Комашко.