Украина В центре Киева протестуют против принятия закона о рынке земли

2020-02-06 11:14 252

Около Верховной Рады сейчас протестую аграрии, требуя не допустить принятие закона о рынке земли, за который сегодня могут проголосовать депутаты и тем самым снять мораторий на продажу земли.

Ранее протестующие требовали отложить закон и провести референдум, а также принять нормы, по которым право выкупа паев будут иметь государство и местные органы самоуправления, то сегодня они призывают депутатов продлить мораторий.

Известно, что во втором чтении, 9 февраля, в законопроект были внесены правки, согласно которым у иностранцев будет право покупать украинские земли только после референдума. Также было изменено ограничение по продаже земли в одни руки. Его по сравнению с первым вариантом законопроекта уменьшили в 20 раз - с 200 тыс. до 10 тыс. га.

По словам председателя Всеукраинского аграрного совета Андрея Дыкуна, на первом этапе будет сразу открыт рынок земли для юридических и физических лиц, и в этом есть угроза.

Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты рассмотрят законопроект о рынке земли во втором чтении 6 февраля, если будут пройдены все нормы, предусмотренные регламентом.