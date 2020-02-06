Украина В Счетной палате впервые признали, долги по субсидиям могут вовсе не выплатить

2020-02-07 10:14 84

Как сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, на начало 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была в 19 областях Украины.

Согласно озвученным данным, наибольшая задолженность во Львовской области – 7,2 млн грн, в Днепропетровской области – 4,9 млн грн, Киевской области – 0,6 млн грн, Запорожской области – 0,5 млн грн.

"Это свидетельствует об одном – фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020-го года по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн грн. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться не значительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена", – сказал Пацкан.

Глава Счетной палаты пояснил, что риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищными субсидиями в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.

Кроме того, Пацкан отметил, что в 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета предоставлена субвенция в сумме 21,6 млрд грн, или 99,9% плана на год.