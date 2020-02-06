Украина В Минздраве рассказали о состоянии украинцев, которые находятся на лайнере в Японии

2020-02-06 17:30 180

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что среди зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии нет украинских граждан.

Лайнер с 4 февраля, после выявление зараженных коронавирусом на борту, находится на каратине, а среди пассажиров и членов экипажа проводится исследование.

Также сообщается, что были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV. Однако граждан Украины среди указанных 10 подтвержденных случаев нет.