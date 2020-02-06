Украина В Минздраве рассказали о состоянии украинцев, которые находятся на лайнере в Японии

2020-02-06 17:30 180

 

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что среди зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии нет украинских граждан.

Лайнер с 4 февраля, после выявление зараженных коронавирусом на борту, находится на каратине, а среди пассажиров и членов экипажа проводится исследование.

Также сообщается, что были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV. Однако граждан Украины среди указанных 10 подтвержденных случаев нет.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

На борту лайнера с коронавирусом находятся 20 украинцев

2020-02-05 20:30 471

Доллар в феврале сильно удивит: аналитики рассказали, что будет с валютой

2020-02-04 22:30 900

Диетологи рассказали о продуктах, которые лучше есть на ночь

2020-02-04 22:00 660

Выплаты для безработных украинцев резко вырастут: названы новые суммы

2020-02-03 21:30 741

Еще новости в разделе "Украина"

В Киеве подорожала вода. Обнародованы новые тарифы

2020-02-06 19:30 93

Украинцы скупили все маски от коронавируса, возник дефицит - Минздрав

2020-02-06 18:30 174

В Минздраве рассказали о состоянии украинцев, которые находятся на лайнере в Японии

2020-02-06 17:30 180

Грипп лютует в Киеве: назван район столицы, лидирующий по количеству заболевших

2020-02-06 17:00 177
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Киеве подорожала вода. Обнародованы новые тарифы 2020-02-06 19:30 93
Украинцы скупили все маски от коронавируса, возник дефицит - Минздрав 2020-02-06 18:30 174
В Минздраве рассказали о состоянии украинцев, которые находятся на лайнере в Японии 2020-02-06 17:30 180
Грипп лютует в Киеве: назван район столицы, лидирующий по количеству заболевших 2020-02-06 17:00 177

Лента

20:00 Зеленский прибыл во Львов и назначил нового губернатора
19:30 В Киеве подорожала вода. Обнародованы новые тарифы
19:00 Боится умереть? Журналистам, которые пришли к Путину, измерили температуру
18:30 Украинцы скупили все маски от коронавируса, возник дефицит - Минздрав
18:09 Амрам Петросян: Пришло время создать глобальный проект по поддержке ментального здоровья
18:00 Обстановка в Раде накаляется: в Сеть попало нецензурное ВИДЕО
17:30 В Минздраве рассказали о состоянии украинцев, которые находятся на лайнере в Японии
17:00 Грипп лютует в Киеве: назван район столицы, лидирующий по количеству заболевших
16:30 В Слуге народа озвучили сроки принятия закона о земле
видео 15:46 Террорист на авто сбил колонну солдат-новобранцев, много пострадавших